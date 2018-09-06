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Между небоскребами "Грозный-Сити" прошел канатоходец без страховки

Канатоходец Расул Абакаров из Дагестана прошел по тросу, натянутому между небоскребами комплекса "Грозный-Сити", с минимальной страховкой.
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Проход был посвящен началу вечера профессионального бокса "Время Легенд", который состоялся на сцене летнего амфитеатра высотного центра. Как заявил Абакаров, к проходу он не готовился. При этом канатоходец преодолел 55 м при наклоне 10 градусов вверх на высоте 32 этажа. "Чуть ветер мешал, и непонятно было, как он будет тебя трясти, но все получилось", - отметил Абкаров. Он намерен повторить проход 5 октября - в день 200-летия Грозного.

В мае этого года Абкаров прошел по тросу, натянутому над Невой, между разведенными пролетами Дворцового моста в Санкт-Петербурге, сообщает ТАСС.


Теги: канатоходец, небоскребы, Расул Абакаров



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Между небоскребами "Грозный-Сити" прошел канатоходец без страховки

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