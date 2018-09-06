Россия в ближайшее время ознакомит мировое сообщество с историей "дела Скрипалей"

Власти России намерены проинформировать мировую общественность о деле Скрипалей в Нью-Йорке и Гааге.

Об этом сообщило министерство иностранных дел РФ. "В ближайшее время вновь ознакомим международное сообщество с историей вопроса. Сделаем это в Гааге и Нью-Йорке. Уверены, что британским попыткам искать предлоги для все новых нападок на нас рано или поздно будет положен конец"— говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

Напомним, 5 сентября Королевская прокурорская служба Великобритании назвала имена двух россиян, подозреваемых в отравлении семьи Скрипалей. Сообщается, что это некие Александр П. и Руслан Б.

Напомним, Скрипаль и его дочь были госпитализированы в Солбсери с отравлением неизвестным веществом 4 марта.

Британские власти утверждают, что они были отравлены нервно-паралитическим газом семейства "Новичок", и возлагают на Россию вину за покушение.