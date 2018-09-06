06 Сентября 2018
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Мощное землетрясение произошло в Японии

В Японии произошло мощное землетрясение.
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По данным Геологической службы США, его магнитуда составила 6,7, тогда как раньше сообщалось о подземных толчках магнитудой 7,0. Эпицентр землетрясения находился в 66,9 км юго-восточнее города Саппоро на острове Хоккайдо на глубине 39 км.

О жертвах и разрушениях пока ничего не сообщается. Об угрозе возникновения цунами не объявлялось.

Напомним, накануне в Японии бушевал самый мощный за 25 лет тайфун "Джеби", который унес жизни 11 человек, еще около 600 пострадали.


Теги: Япония, землетрясение



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Мощное землетрясение произошло в Японии

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