Мощное землетрясение произошло в Японии

В Японии произошло мощное землетрясение.

По данным Геологической службы США, его магнитуда составила 6,7, тогда как раньше сообщалось о подземных толчках магнитудой 7,0. Эпицентр землетрясения находился в 66,9 км юго-восточнее города Саппоро на острове Хоккайдо на глубине 39 км.

О жертвах и разрушениях пока ничего не сообщается. Об угрозе возникновения цунами не объявлялось.

Напомним, накануне в Японии бушевал самый мощный за 25 лет тайфун "Джеби", который унес жизни 11 человек, еще около 600 пострадали.