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Instagram-звезду Кира Майер получила 1,5 года тюрьмы за избиение гаишника

Пресненский районный суд Москвы огласил приговор по делу Instagram-звезды Киры Майер, которая избила сотрудника ГИБДД.
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Девушка признана виновной по статье "Применении насилия в отношении представителя власти" и была приговорена к 1,5 годам в колонии-поселении, сообщает Lenta.ru.

Напомним, в конце мая Mercedes 24-летней модели на Пресненской набережной остановили сотрудники ДПС. Инспекторы выяснили, что девушка лишена водительских прав за оставление места ДТП. Когда сотрудник ДПС стал оформлять протокол, девушка кричала, вырывала бумаги, царапалась и пыталась уехать. Нарушительницу пришлось арестовать на 5 суток.


Теги: Кира Майер, ГИБДД, избиение



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Instagram-звезду Кира Майер получила 1,5 года тюрьмы за избиение гаишника

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