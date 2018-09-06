МИД РФ нашел нестыковки в фотографиях подозреваемых по "делу Скрипалей"

Во внешнеполитическом ведомстве России обратили внимание на нестыковки в обнародованных Лондоном данных о подозреваемых "по делу Скрипалей".

Представитель МИД РФ усомнилась в достоверности обнародованных британской полицией фотографий. По ее словам, на разных скриншотах записи с камер видеонаблюдения подозреваемые сняты на идентичном фоне, при этом время съемки также совпадает вплоть до секунды.

"Либо это наложенные сверху фотографии дата и точное время, либо это сотрудники ГРУ России, которые научились ходить одновременно, но их образы запечатлены в двух разных фотографиях. Это такой, знаете, уже троллинг уровня бог", — отметила Захарова.

По ее словам, снимки могли быть сделаны по прилете, поэтому у подозреваемых должна быть британская виза. Для ее получения Лондон собирает биометрическую информацию и другие данные. Как сообщила Захарова, в МИД вызвали посла Великобритании Лори Бристоу предоставить эту информацию, но Россия получила "полный отказ", сообщает РИА "Новости".

Напомним, 5 сентября Королевская прокурорская служба Великобритании назвала имена двух россиян, подозреваемых в отравлении семьи Скрипалей. Сообщается, что это некие Александр П. и Руслан Б.