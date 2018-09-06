В Китае заявляют о подготовке полёта истребителя пятого поколения на собственном двигателе

В Китае намерены до конца года запустить серийное производство двигателей для истребителя пятого поколения "Цзянь" J-20. Сделать это ВПК КНР пытается уже несколько лет.

Как передаёт South China Morning Post, многие недостатки устранены, а двигатели опробованы в ходе наземных испытаний и тренировочных вылетов. Сейчас остаются лишь мелкие недочёты, которые планируется устранять уже по ходу эксплуатации J-20.

ВВС НОАК нужен самолёт, способный противостоять американским истребителям пятого поколения F-22 и F-35, к развёртыванию которых у границ Китая в последнее время всё активнее приступает Пентагон. К 2025 г. Пентагон может сосредоточить на Азиатско-Тихоокеанском регионе 200-300 своих новейших истребителей, поэтому и Китаю нужно иметь не менее двухсот J-20.

В следующем году планируется открыть четвёртую линию для сборки этого истребителя, а с прошлого месяца ВВС НОАК активизировали подготовку пилотов J-20. Ожидается, что истребитель с китайским двигателем будет показан на авиасалоне в Чжухае 5-11 ноября. Ранее китайские СМИ сообщали, что авиазаводы страны смогут производить порядка сорока J-20 в год. Таким образом, на перевооружение ВВС НОАК даже в лучшем случае потребуется не менее пяти лет. При этом уже сейчас обсуждается перспектива продажи истребителей пятого поколения на экспорт, например в Пакистан.

"Цзянь-20" совершил свой первый демонстрационный полёт на этой же площадке в конце 2016 г., однако тогда он был оснащён российским двигателем AL-31. Означает ли это, что китайская программа по созданию истребителя пятого поколения обгоняет российскую? Зачем тогда КНР закупает российские истребители Су-35 и использует на учениях наряду с J-20?

Вице-президент Академии геополитических проблем, полковник Владимир Анохин рассказал Накануне.RU, что информация об устранении недостатков китайского двигателя ещё не означает решающего прорыва Пекина в работе над истребителем пятого поколения.

"Дело в том, что у китайцев очень хорошо получается воровать, скажем так, а качество именно военной техники у китайцев в степени хуже, чем наше. Производство двигателей пятого поколения требует как минимум революционного обновления всего потенциала военно-промышленного комплекса. У китайцев много денег, здесь никто не будет спорить. Но кроме денег, нужны ещё и мозги, и, скажем так, десятками лет разрабатываемые технологии. Во-первых, не верю, а, во-вторых, не знаю, сколько они украли у нас, но думаю, что для пятого поколения им понадобится ещё как минимум пятилетка. Поэтому всё это надо воспринимать как психологическое давление на потенциальных поставщиков, чтобы они снизили цену и чтобы поднять свой статус в области ВПК", - отметил эксперт.

Более чем вероятно, что Китай будет закупать и российские истребители пятого поколения Су-57, для того, чтобы изучить и скопировать технологии.

"Никаких изменений на рынке военных технологий не будет, в производстве тоже не будет, ну а эти заявления - чисто психологическое давление: "не хотите продавать за такую цену - мы будем делать свои, и ещё лучше ваших". Это чисто китайские управленческие подходы", - считает Владимир Анохин.

Также при помощи J-20 не удастся в ближайшее время добиться и паритета с ВВС США, хотя американцы уже "сели в лужу" со своими невидимками. Напомним, СМИ сообщили о том, что американские авиасторители скрывают критические дефекты F-35, чтобы не сорвались сроки запуска серийного производства. Однако, как считает эксперт, дело даже не в дефектах : "Понимаете, когда ты идёшь навстречу на одной высоте, условно говоря, а опустись на 100 метров ниже или поднимитесь на 200 метров выше – F-35 видно, как лампочку Ильича в ночи".