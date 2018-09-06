Советское наследие в Африке почти исчезло: на смену приходит Китай

В Пекине в Доме народных собраний открылся саммит Форума китайско-африканского сотрудничества под лозунгом "Сотрудничество и общий выигрыш, совместное создание более крепкого китайско-африканского сообщество единой судьбы".

На церемонии открытия с основным докладом выступил председатель КНР Си Цзиньпин. Участие в мероприятии приняли руководители и представители 53 стран Африки, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. Председатель КНР заявил о том, что поддерживает участие Африки в строительстве "Пояса и пути".

Политические заявления сопровождаются мощной экономической базой - как сообщает издание КПК Global Times, Си Цзиньпин рассказал о готовности осуществлять совместные проекты в промышленности, строительстве инфраструктуры, энергетике, готовности КНР предоставить странам Африки финансирование в размере 60 млрд долларов. Председатель КНР Си Цзиньпин отметил, что Китай поддерживает Африку в достижении продуктовой безопасности к 2030 году.

Пекин намерен участвовать в поддержании региональной безопасности и борьбы с терроризмом в таких регионах, как Сахель, Аденский залив и Гвинейский залив; учредить Китайско-Африканский форум по вопросам мира и безопасности, который станет платформой по укреплению обменов в области поддержания мира и безопасности; будет содействовать осуществлению 50 совместных проектов в области совместной реализации инициативы "Один пояс и один путь".

Доктор исторических наук, депутат Государственной думы РФ шестого созыва Вячеслав Тетекин в беседе с Накануне.RU выразил глубокое сожаление по поводу того, что за прошедшие десятилетия мы ни разу не видели встречи в верхах Россия – Африка.

Он рассказал, что подобные предложения неоднократно вносились на самый высокий уровень, но отвергались, хотя министерство иностранных дел в данном случае добросовестно пыталось продвинуть эту идею.

"Дело в том, что такого рода встречи в верхах давно проходят, особенно в бывших колониальных империях. Франция "окучивает" свои колонии, Англия под эгидой Британского содружества наций – свои, немцы проводят саммиты Германия – Африка. Американцы проводят саммиты США – Африка. Сейчас китайцы присоединяются к этому процессу. Единственный, кто не занимается такими масштабным поддержанием связей на высшем уровне – это как раз Россия", – отметил эксперт.

У предшественника Российской Федерации, Союза Советских Социалистических Республик, были огромные, неоспоримые и хорошо памятные африканцам заслуги перед континентом. "Уж кто вложился в деколонизацию Африки – так это наша страна. По нашей инициативе в начале 1960-х гг. были приняты соответствующие решения ООН и после этого мы энергично поддерживали национально-освободительные войны, которые вели африканцы против колониальных империй. Мы энергичнейшим образом занимались поддержкой строительства нового общества, экономики, развития промышленности африканских стран. Если уж кто вложился – так это Советский Союз", – отметил Вячеслав Тетекин.

Тем не менее, обращает внимание Вячеслав Тетекин, российское руководство полностью игнорирует Африку.

"Китайцы же себя ведут по другому – они очень мощно работают по Африке, они вкладывают туда десятки, если не сотник миллиардов долларов. Там работают десятки, если не сотни тысяч китайских специалистов. Они очень энергично там действуют и получают от этого немалую экономическую выгоду. Они начинают заниматься созданием там военных баз. От экономического сотрудничества Китай переходит к военному. То есть Китай поступает абсолютно правильно. И китайцы – это не те, кто разбрасывается деньгами – они очень рациональны и если они вкладывают миллиарды долларов, то они явно рассчитывают на соответствующую отдачу", – говорит эксперт.

Слухи об усилении российского военного присутствия в регионе в последнее время стали появляться по трагическому поводу, связанному с гибелью в ЦАР группы российских журналистов. По расхожей версии, съёмочная группа искала в этом государстве следы деятельности ЧК "Вагнер", в свою очередь, якобы прикрывающей чьи-то интересы, связанные с добычей урана в республике.

Однако, как отмечает Вячеслав Тетекин, это местные, частные авантюры, которые принципиально ничего не решают. "Какая-то кучка людей решила сделать какой-то навар. Мелкие набеги, в духи средневековья и казаков, которые сели на челны, так сказать, и отправились куда-то пограбить. Но это несерьёзно – на дворе XXI век, все ведущие страны мира занимаются очень мощным, последовательным, долгосрочным планированием развития экономических связей с Африкой", – подчеркнул эксперт.