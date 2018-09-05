Тунис от статуса курортной страны скатывается до криминальной столицы мира

За последние семь лет Тунис пережил серьезные внутриполитические волнения, завершившиеся сменой правительства, серию громких терактов, а также столкнулся с ростом радикальных настроений.

Сейчас страна буквально находится на грани погружения в пучину хаоса. Нестабильная ситуация во внутренней политике Туниса в совокупности с тяжелым экономическим кризисом продолжает оказывать крайне негативное влияние на уровень жизни в стране. Большинство населения уже находится на грани бедности, что закономерно приводит к резкому росту преступности. Власти страны постепенно теряют контроль над ситуацией в стране, что уже приводит к ухудшению криминогенной обстановки даже в курортных городах.

Так, во вторник, 4 сентября, в курортном городе Хаммамет неизвестные обокрали семью туристов. Злоумышленники подкараулили момент и подкрались к личным вещам отдыхающих, пока они купались в море. В итоге семейство лишилось всей одежды и ключей от машины.

Прибывшая на место происшествия полиция вскоре нашла личные вещи туристов рядом с припаркованной неподалеку машиной. Однако из брюк главы семейства исчезла крупная сумма наличными. Общий ущерб составил 8 000 долларов США.

В целом в Тунисе начинают укрепляться настоящие преступные группировки, которые уже держат в страхе некоторые курортные города. При этом их целью чаще всего становятся женщины и дети, поскольку они не могут оказать сопротивления. Не так давно в Махдии была разоблачена группа, промышлявшая воровством смартфонов. На их счету числится не менее 5 преступлений, во время которых они попали в объективы камер скрытого наблюдения. Только благодаря этому их и удалось вычислить.

Рост преступности наблюдается не только на окраинах, но и в столице Туниса. Так, 4 сентября полиция задержала наркодилера, распространявшего психотропные вещества среди подростков. Также в этот же день был задержан карманник, отнимавший у женщин дорогие украшения. При этом полиции далеко не всегда удается справиться с преступниками. В Суссе неизвестные злоумышленники напали на стражей правопорядка, избили и ограбили их. Фактически, это говорит об окончательной утрате контроля над ситуацией со стороны официальных властей. Теперь Тунисом правят преступные группировки и они настроены по отношению к туристам отнюдь не доброжелательно. В связи с этим большинство туристических агентств мира рекомендуют избегать поездок в Тунис и выбрать другую страну для отдыха.