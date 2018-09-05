05 Сентября 2018
от издателя политика экономика общество образование культура происшествия экспертное мнение армия и ВПК религия портреты спорт наука и техника Книжный клуб Мнения из Сети Вехи истории Хроники Урала:...

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО

Приволжский ФО

Пермский край

Дальневосточный ФО

Приморский край

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Центральный ФО

Воронежская область

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР
от издателя политика экономика общество образование культура происшествия экспертное мнение армия и ВПК религия портреты спорт наука и техника Книжный клуб Мнения из Сети Вехи истории Хроники Урала:...

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО

Приволжский ФО

Пермский край

Дальневосточный ФО

Приморский край

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Центральный ФО

Воронежская область

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
за рубежом политика экономика происшествия наука
Фото Видео

"Серый кардинал" Екатеринбурга проиграл битву?...

Главное сейчас

Новости все материалы

Реклама от YouDo

политика В России За рубежом

Тунис от статуса курортной страны скатывается до криминальной столицы мира

За последние семь лет Тунис пережил серьезные внутриполитические волнения, завершившиеся сменой правительства, серию громких терактов, а также столкнулся с ростом радикальных настроений.

Сейчас страна буквально находится на грани погружения в пучину хаоса. Нестабильная ситуация во внутренней политике Туниса в совокупности с тяжелым экономическим кризисом продолжает оказывать крайне негативное влияние на уровень жизни в стране. Большинство населения уже находится на грани бедности, что закономерно приводит к резкому росту преступности. Власти страны постепенно теряют контроль над ситуацией в стране, что уже приводит к ухудшению криминогенной обстановки даже в курортных городах.

Так, во вторник, 4 сентября, в курортном городе Хаммамет неизвестные обокрали семью туристов. Злоумышленники подкараулили момент и подкрались к личным вещам отдыхающих, пока они купались в море. В итоге семейство лишилось всей одежды и ключей от машины.

Прибывшая на место происшествия полиция вскоре нашла личные вещи туристов рядом с припаркованной неподалеку машиной. Однако из брюк главы семейства исчезла крупная сумма наличными. Общий ущерб составил 8 000 долларов США.

кража, сумка, карманник(2018)|Фото:novayasamara.ru

В целом в Тунисе начинают укрепляться настоящие преступные группировки, которые уже держат в страхе некоторые курортные города. При этом их целью чаще всего становятся женщины и дети, поскольку они не могут оказать сопротивления. Не так давно в Махдии была разоблачена группа, промышлявшая воровством смартфонов. На их счету числится не менее 5 преступлений, во время которых они попали в объективы камер скрытого наблюдения. Только благодаря этому их и удалось вычислить.

Рост преступности наблюдается не только на окраинах, но и в столице Туниса. Так, 4 сентября полиция задержала наркодилера, распространявшего психотропные вещества среди подростков. Также в этот же день был задержан карманник, отнимавший у женщин дорогие украшения. При этом полиции далеко не всегда удается справиться с преступниками. В Суссе неизвестные злоумышленники напали на стражей правопорядка, избили и ограбили их. Фактически, это говорит об окончательной утрате контроля над ситуацией со стороны официальных властей. Теперь Тунисом правят преступные группировки и они настроены по отношению к туристам отнюдь не доброжелательно. В связи с этим большинство туристических агентств мира рекомендуют избегать поездок в Тунис и выбрать другую страну для отдыха.


Теги: тунис, хаос, криминальная столица, кражи



подписка на зен
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Тунис от статуса курортной страны скатывается до криминальной столицы мира

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *

Экспертное мнение


Голосование

Собираетесь ли вы на выборы 9 сентября?

Результаты 321

Мнения из сети


Наши спецпроекты