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экономика В России

Минстрой предупредил о возможном росте ипотечных ставок в России

Ипотечные ставки в России могут увеличиться, заявил замглавы Минстроя РФ Никита Стасишин.

По его словам, в июле средняя ставка выдачи ипотеки по стране составила чуть более 9%.

"Сегодня на фоне выросшей неопределённости на финансовых рынках после изменения ключевой ставки ипотечная ставка может пойти вверх, — передаёт агентство "Интерфакс-недвижимость" его слова, сказанные сегодня на заседании президиума Общественного совета. — Некоторые банки уже на это отреагировали".

Стасишин добавил, что с начала текущего года выдано 785,1 тыс. ипотечных кредитов, в частности, на долю "Сбербанка" и ВТБ таковых приходится "около 80%, если не больше".

"Хочу обратить внимание: 80% — серьёзная величина в одной корзине", — прокомментировал глава Минстроя Владимир Якушев.

С данной точкой зрения согласился председатель наблюдательного совета Фонда ЖКХ Сергей Степашин, назвав такой показатель "существенным перегревом".


Теги: Минстрой РФ, ипотечные ставки, ипотечные кредиты, ипотека



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Минстрой предупредил о возможном росте ипотечных ставок в России

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