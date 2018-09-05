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экономика Ханты-Мансийский АО - Югра

Замминистра энергетики в Югре заявил о недостаточной поддержке ТРИЗов

Российский бюджет может получить значительный дополнительный доход от добычи трудноизвлекаемых запасов углеводородов. Об этом заместитель министра энергетики России Павел Сорокин заявил на тематическом совещании в Ханты-Мансийске. По его словам, сегодняшние меры поддержки разработки ТРИЗов недостаточно стимулируют недропользователей, передает корреспондент Накануне.RU.
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На ТРИЗы приходится 10% от общероссийской добычи, при этом ресурсы, по оценкам экспертов, могут достигать 11-12 млрд т.

Основные меры поддержки ТРИЗов - льготы для запасов с разной степенью проницаемости, а также налог на добавленный доход (НДД). Этих мер недостаточно и необходимо работать над дальнейшим стимулированием компаний на работу на ТРИЗах, сказал Павел Сорокин.

"Наша надежда – это проект по разработке Баженовской свиты, и мы благодарны ХМАО за то, что регион готов выступить в качестве пилота по полигонам", - сказал Сорокин.

Наталья Комарова, Павел Сорокин(2018)|Фото minenergo.gov.ru

Напомним, в Ханты-Мансийском автономном округе работает технологический центр "Бажен" - на полигоне создаются технологии разработки запасов баженовской свиты в рамках национального проекта. Сегодня в Ханты-Мансийске состоялось открытие лаборатории геохимии на базе окружного кернохранилища. Это первая из пяти планируемых лабораторий, деятельность которых будет охватывать полный современный цикл исследования керна.

Опыт работы полигона в ХМАО в будущем может быть распространен и на другие категории запасов, сказал Павел Сорокин. Только в ХМАО и ЯНАО разработка ТРИЗов позволит вовлечь в разработку не менее 800 млн т. запасов. В 2017 г. добыча ТРИЗов в России выросла на 10%, до 39 млн т.


Теги: Трудноизвлекаемые запасы, ТРИЗ, Наталья Комарова, Павел Сорокин



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Замминистра энергетики в Югре заявил о недостаточной поддержке ТРИЗов

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