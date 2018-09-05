Мосгорсуд оставил Навального под арестом

"Решение без изменений", — написала Ярмыш в Twitter.

Напомним, как сообщало Накануне.RU , причиной задержания стала повторная организация несанкционированной протестной акции . По решению Тверского суда столицы 27 августа Навальный был арестован на 30 суток . Его защита заявила о намерении обжаловать вердикт.

Мосгорсуд признал законным административный арест оппозиционера Алексея Навального . Об этом сообщила пресс-секретарь политика Кира Ярмыш .