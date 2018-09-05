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Мосгорсуд оставил Навального под арестом

Мосгорсуд признал законным административный арест оппозиционера Алексея Навального. Об этом сообщила пресс-секретарь политика Кира Ярмыш.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, причиной задержания стала повторная организация несанкционированной протестной акции. По решению Тверского суда столицы 27 августа Навальный был арестован на 30 суток. Его защита заявила о намерении обжаловать вердикт.

По словам пресс-секретаря политика, Мосгорсуд отклонил жалобу адвоката Ольги Михайловой.

"Решение без изменений", — написала Ярмыш в Twitter.


Теги: Алексей Навальный, Мосгорсуд, суд, арест



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Мосгорсуд оставил Навального под арестом

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