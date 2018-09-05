Мэй предупредила об усилении санкций против РФ

Лондон будет настаивать на расширении санкций против Москвы, заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.

Как сообщает РБК, такие намерения связаны с "делом Скрипалей". Глава британского правительства отметила, что попытки российской стороны "скрыть правду" усиливают её виновность.

Ранее, как сообщало Накануне.RU, Королевская прокурорская служба Великобритании назвала имена двух россиян, подозреваемых в отравлении семьи Скрипалей. На арест обоих мужчин выпущен европейский ордер. Мэй заявила, что подозреваемые являются офицерами ГРУ.