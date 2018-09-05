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экономика В России

МЭР отметило рост российского ВВП в июле 2018 года

Рост российского ВВП в июле 2018 года ускорился до 1,8%, говорится в материалах Минэкономразвития (МЭР).

Основной вклад в ускорение роста, по данным ведомства, внесло восстановление динамики промышленного производства после исчерпания действия временных негативных факторов до 3,9 % г/г (с 2,2 % в июне).

"Основной вклад в ускорение роста обрабатывающей промышленности (до 4,6 % г/г в июле с 2,2 % г/г месяцем ранее) внесла нормализация динамики металлургии, которая в июне показала существенный спад", — подчеркнули в МЭР, добавив, что во всех остальных обрабатывающих видах деятельности продолжает наблюдаться позитивная динамика.

Говоря об изменении структуры экономического роста в течение текущего года, в ведомстве отметили, в частности, перебалансировку его источников от внутренних к внешним.

"Чистый экспорт, по оценке, в апреле–июле внёс положительный вклад в рост ВВП впервые с четвёртого квартала 2016 года, — поясняется в сообщении. — По данным Федеральной таможенной службы, во втором квартале 2018 г. продолжилось ускорение роста физического объёма экспорта (до 6,5 % г/г)".

В то же время отмечается существенное снижение реальных темпов роста импорта на фоне замедления потребительской и инвестиционной активности.

Рост инвестиций в основной капитал во втором квартале текущего года, согласно данным МЭР, замедлился до 2,8 % г/г по сравнению с 3,6 % г/г в первом квартале.

В ведомстве также отметили тенденцию к стабилизации динамики потребительского спроса, которая вновь демонстрирует показатели января-мая после июньского ускорения. В частности, речь идёт о продажах автомобилей и пассажирских авиаперевозок после активного восстановительного роста в прошлом году.

При этом, как отметили в МЭР, снизились до 2,5% г/г темпы роста оборота розничной торговли, продемонстрировавшие ускорение в июне (до 3,0 % г/г), что было связано в том числе с завершением группового этапа Чемпионата мира по футболу.


Теги: Минэкономразвития, МЭР, ВВП, рост ВВП



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МЭР отметило рост российского ВВП в июле 2018 года

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