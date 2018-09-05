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Представители ОБСЕ отказались в Минске почтить минутой молчания память Захарченко

Представители миссии ОБСЕ на заседании Контактной группы в Минске отказались почтить минутой молчания память погибшего главы ДНР Александра Захарченко. Об этом сообщила Виктория Талакина - пресс-секретарь главы делегации ДНР в Минске Дениса Пушилина.
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Она отметила, что представители ОБСЕ молчали сидя, хотя после гибели представителя миссии в апреле 2017 года под Луганском они инициировали минуту молчания, которую поддержали все.

"Такое поведение руководства миссии мы расцениваем как официальную позицию, которая в очередной раз демонстрирует политику двойных стандартов", - сказала Талакина.

Она также добавила, что представители Киева демонстративно покинули зал переговоров, сделав "неприемлемые комментарии".

К слову, на сегодняшней встрече в Минске Пушилин потребовал дополнить "школьное перемирие" специальной мерой контроля – запретом на диверсионную и террористическую деятельность, и закрепить это письменно. О реакции Киева пока не сообщается.

Следующее заседание Контактной группы в белорусской столице намечено на 19 сентября.


Теги: Украина, ДНР, Александр Захарченко, ОБСЕ



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Представители ОБСЕ отказались в Минске почтить минутой молчания память Захарченко

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