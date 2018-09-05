"Газпром" может увеличить инвестпрограмму на 2018 год

Правление "Газпрома" в ходе сегодняшнего заседания одобрило проекты инвестиционной программы и бюджета на 2018 год в новых редакциях.

Общий объём инвестиций предусмотрен на уровне 1 трлн 496,328 млрд руб., что на 2017,498 руб. больше по сравнению с аналогичной программой, утверждённой в декабре прошлого года. Приобретение внеоборотных активов в собственность корпорации обошлось в 84,806 млрд руб., что превышает прошлогодний показатель на 43,823 млрд. руб. В свою очередь, долгосрочные финансовые вложения составили 427,259 млрд руб., что ниже прошлогоднего показателя на 12,16 млрд руб.

Размер внешних финансовых заимствований, согласно принятому бюджетному проекту, составит 518 млрд руб., превысив объём 2017 года на 101,029 млрд руб. Рассчитывается, что данный финансовый план покроет обязательства "Газпрома" в полном объёме, без дефицита.

Как отметили в корпорации, корректировка параметров инвестиционной программы на текущий год связана, в частности, с увеличением объёма вложений в приоритетные проекты "Газпрома" в области транспортировки и сжижения природного газа.