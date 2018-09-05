Госдума расширит функции государственных научных центров

Правительство предложило расширить функции государственных научных центров (ГНЦ). Соответствующий законопроект Госдума рассмотрит в октябре, передает корреспондент Накануне.RU.

Статус ГНЦ получают научные организации с уникальными научными установками, экспериментальным оборудованием, научными работниками и специалистами высокой квалификации или те, научно-техническая деятельность которых получила международное признание. Порядок отбора научных организаций, претендующих на получение высокого статуса, а также основные функции ГНЦ в законодательстве не закреплены, в связи с чем осенью прошлого года Правительство внесло в Госдуму проект поправок. Законопроект включен в примерную работу Госдумы на октябрь.

Правительство предлагает присваивать статус ГНЦ организациям – лидерам отрасли или научного направления по итогам оценки и мониторинга результативности ее деятельности.

В законопроекте перечислены основные функции ГНЦ: проведение исследований и разработок, направленных на реализацию приоритетов научно-технологического развития Российской Федерации, создание и практическое применение новых технологий, осуществление экспертной деятельности, участие в создании и (или) обеспечение функционирования инфраструктуры научной деятельности.

Государственным научным организациям дается право на получение безвозмездных простых лицензий на использование результатов интеллектуальной деятельности.

Отметим, что сейчас ГНЦ освобождены от налогов на имущество, а на региональном уровне им предоставляются льготы по земельному налогу.

Статус государственного научного центра Российской Федерации присваивается на неопределенный срок. В законопроекте говорится, что научная организация может утратить статус ГНЦ из-за недостижения результатов, но не ранее чем через три года с даты присвоения указанного статуса.

Напомним, что во время обсуждения национального проекта "Наука" в Российской академии наук гендиректора Всероссийского научно-исследовательского института авиационных материалов (ВИАМ) – Евгения Каблова возмутило, что в стратегическом документе якобы не упоминаются государственные научные центры, в которых свыше 50 тыс. исследователей трудятся над важнейшими разработками.

По его словам, из 60 ГНЦ в стране осталось 42.

Глава РАН Александр Сергеев добавил, что ГНЦ находятся под эгидой промышленности. К 2024 г. их бюджетное финансирование должно составить 12-14 млрд руб., а внебюджетное – в шесть раз больше – 75 млрд руб.