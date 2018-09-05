Объём ФНБ России увеличился на 316 млрд рублей

Фонд национального благосостояния (ФНБ) за прошлый месяц вырос на 6,5%. Об этом говорится в материалах Минфина РФ.

В августе ведомство разместило 2,78 млрд руб. из средств ФНБ на приобретение и предоставление во владение и лизинг вагонов Московского метро, а также 182,4 млн руб. — на депозит во Внешэкономбанке (ВЭБ) для финансирования строительства нового аэропортового комплекса "Центральный" в Саратове.

В том же месяце ВЭБ досрочно возвратил с депозитов средства ФНБ в сумме 134,1 млн руб., которые конвертированы в $2,14 млн.

В сентябре в Центробанке были размещены $22,113 млрд, €20,717 млрд и £4,368 млрд. На депозитах в ВЭБ находилось 577,464 млрд руб.

В долговые обязательства иностранных государств вложено $3 млрд, в ценные бумаги российских эмитентов, связанные с реализацией самопокупаемых инфраструктурных проектов, — 112,63 млрд руб. и $4,11 млрд, в привилегированные акции кредитных организаций — 278,99 млрд руб.

На депозитах в Банк ВТБ и Банк ГПБ вложено 164,43 млн руб., в целях финансирования самоокупаемых инфраструктурных проектов.