Максаковой выдвинут ультиматум - за 72 часа покинуть Украину

Вдове убитого экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова Марии Максаковой поставлен ультиматум от лица украинских "патриотов" - в течение 72 часов покинуть территорию Украины. В противном случае так называемые "патриоты" будут действовать "из убеждений собственной совести". Об этом заявил в Facebook Игорь Громов, представившийся "журналистом и общественным активистом".

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Причина ультиматума не указана, но саму Максакову обозвали "путинской консервой". По мнению Громова, изгнания Максаковой требует "борьба за независимость Украины".

Срок ультиматума истекает вечером 7 сентября.

В последнее время Максакова не делала политических заявлений, однако попала в скандал. Бывший и.о. ректора Национальной музыкальной академии Украины им. Чайковского Максим Тимошенко заявил, что потерял свой пост якобы из-за Максаковой и ее "нового покровителя" - киевского застройщика Александра Сусленского. По его словам, в начале августа его вызвали в министерство культуры и фактически вынудили написать заявление об уходе, что связано с амбициями Максаковой.

К слову, в убийстве Вороненкова украинское следствие так и не обнаружило "российский след".