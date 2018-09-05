05 Сентября 2018
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происшествия Челябинская область

На Южном Урале суд приговорил к трем годам колонии-поселения куратора "Синего кита"

В Челябинской области осудили куратора группы "Синий кит". 26-летнего жителя Москвы признали виновным в покушении на вымогательство и доведении до покушения на самоубийство, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

Мужчина угрожал 14-летней школьнице в переписке через Интернет. Кроме того, он вымогал у нее деньги, угрожая расправиться с ее родителями.

Обвиняемого приговорили к 3 годам лишения свободы в колонии-поселении.


Теги: синий кит, уголовное дело, суд, расследование,



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На Южном Урале суд приговорил к трем годам колонии-поселения куратора "Синего кита"

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