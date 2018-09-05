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Стартовала укладка "Северного потока-2" в Финском заливе

Сегодня начались работы по укладке труб газопровода "Северный поток - 2" в Финском заливе. Трубоукладочные работы выполняет судно Solitaire, передает корреспондент Накануне.RU со ссылкой на сообщение оператора проекта Nord Stream 2 AG.

Работу будут идти круглосуточно. Трубы свариваются между собой на борту Solitaire, после проверки швов газопровод опускают на морское дно. Пополнять запасы труб на трубоукладочном судне будут транспортные корабли.

Длина судна Solitaire составляет 300 метров, а ширина — 41 метр. На борту могут находиться до 420 человек.

Радиус охранной зоны вокруг трубоукладочного судна составляет 1,85 километра.

Как сообщало Накануне.RU, в августе работы по укладке труб начались в Германии.


Теги: северный поток, Финский залив, Nord Stream 2 AG



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Стартовала укладка "Северного потока-2" в Финском заливе

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