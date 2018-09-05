Губернатор Пермского края оценил подготовку к молодежному форуму на площадке завода Шпагина

Губернатор Пермского края Максим Решетников проверил как ведется подготовка к Молодежному форуму на площадке бывшего завода им. Шпагина, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

Готовы площадки "Ренновации. Комфортный город" и "Твори добро". В цехах бывшего завода работы по устройству площадки еще ведутся. В цехах №4 и 5 уже уложили пол, в ближайшее время начнется внутреннее обустройство помещений, на улице завершается установка сцены.

Утром в субботу здесь будут установлены арт-объекты в виде объемных букв: "Прокачай через край и Шпагина". Именно эти слова станут официальными хэштегами для социальных сетей. Во время осмотра площадки губернатор поручил сделать ее максимально комфортной и безопасной для перемещения гостей.

Напомним, Молодежный форум состоится в Перми 9 сентября. Ожидается, что мероприятия посетит более 1500 человек. Фестиваль проводится в рамках проекта "Пермский период. Новое время".

Спикерами форума станут предприниматели, спортсмены, ученые, журналисты, деятели искусства, дизайнеры – те, кто каждый день открывает новое, находит и воплощает в жизнь самые смелые идеи, создает тренды. Среди них директор Департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова, арт-директор студии Артемия Лебедева Эркен Кагаров, биатлонист Антон Шипулин и декан экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Александр Аузан.

Для доставки гостей форума от здания краевой администрации будут организованы автобусы, эти же транспортные средства доставят и на вечерний концерт группы "Quest pistols show" на площадь перед Театром-Театром.

Для участников форума состоятся мастер-классы по организации событий в области спорта, творчества и культуры, будут организованы презентации бизнес-кейсов и медиапроектов.

Ребята будут выполнять практические задания, а также смогут подискутировать на темы волонтерства, киберспорта и молодежной политики. В перерывах между секциями участники увидят гонки квадрокоптеров, киберспортивный шоу-матч, смогут сфотографироваться в "галерее мемов" и полазить по скалодрому.