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происшествия В России

СКР назвал фантазиями заявления о подмене "черных ящиков" самолета Качиньского

Следственный комитет России заявил, что заявления о подмене "черных ящиков" польского Ту-154 и основаны на фантазиях, а не на фактах.

Самолет Ту-154М разбился при заходе на посадку 10 апреля 2010 года. В результате погибли восемь членов экипажа и 88 пассажиров, в том числе президент Польши Лех Качиньский.

Ранее Польша потребовала дополнительного осмотра частей авиалайнера. С 3 по 7 сентября в присутствии польских специалистов проводится дополнительный осмотр агрегатов, подузлов и конструктивных элементов самолета, хранящихся в Смоленске.

Как сообщила Накануне.RU официальный представитель российского ведомства Светлана Петренко, в зарубежных СМИ появились обвинения министра нацобороны Польши Антония Мачеревича в том, что Россия могла каким-то образом "подменить черные ящики самолета Ту-154М сразу после катастрофы".

Политик заявляет, что якобы такого количества самописцев в самолете типа Ту-154 не предусмотрено. В СКР подчеркнули, что такие высказывания "вызывают недоумение".

В ведомстве напомнили, что бортовой эксплуатационный параметрический регистратор АТМ польская сторона установила самостоятельно, в качестве дополнительного. При этом его установка не была согласована ни с разработчиком самолета (ОАО "Туполев"), ни с разработчиком системы регистрации (ОАО НПО "Прибор").

"То есть польская сторона сначала сама установила дополнительный нештатный регистратор, а теперь появляются заявления, что регистраторов слишком много", - заявила Петренко.

В прошлом году новая польская комиссия, которая расследует обстоятельства катастрофы Ту-154 под Смоленском, пришла к выводу, что разрушения крыла самолета носят следы взрыва. Позже польская сторона признала версию о взрыве основной.

В ответ СКР напомнили, что она проверялась в числе первоочередных, но не подтвердилась. К таким же выводам пришли и специалисты Межгосударственного авиационного комитета по итогам проведения собственного расследования.


Теги: лех качиньский, самолет, черные ящики



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СКР назвал фантазиями заявления о подмене "черных ящиков" самолета Качиньского

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