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происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра Тюменская область

В Тюменской области и ХМАО сгорело имущество инспекторов, "вскрывших" канал нелегальной продажи рыбы

В Нижневартовске сожгли машину старшего государственного инспектора Владимира Лосева, а в Тюменской области пострадало жилье его подчиненного, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Нижнеобского территориального управления Росрыболовства.

Лосева перевели в столицу Самотлора 22 августа, назначив ответственным за организацию работы в Нижневартовском районе. С 23 по 29 августа в муниципалитете нашли места незаконной торговли рыбой. В частности, 29 августа Лосев вместе с сотрудниками полиции и инспекторами рыбоохраны провел совместное мероприятие на Центральном рынке Нижневартовска. На нем без документов продавали свежемороженую и копченую сибирскую стерлядь. Рыба изъята. В 0.30 31 августа в Мегионе, где постоянно живет Лосев, сожгли его машину ценой в 2 млн руб.

Кроме того, около 1.00 1 сентября в селе Ярково Ярковского района Тюменской области по месту прописки сотрудника, участвовавшего в проверках, сожгли баню, гараж, пострадал жилой дом. Сумма ущерба – 1 млн руб. У сотрудников управления есть основания полагать, что имущество сожгли люди, причастные к незаконной торговле осетровыми видами рыб на территории Югры.

Сгоревшая машина(2018)|Фото: noturfish.ru

Сгоревшая машина(2018)|Фото: noturfish.ru

Сгоревший дом(2018)|Фото: noturfish.ru

Сгоревший дом(2018)|Фото: noturfish.ru

Сгоревший дом(2018)|Фото: noturfish.ru


Теги: Нижнеобское территориальное управление Росрыболовства, машина, жилье, поджог



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В Тюменской области и ХМАО сгорело имущество инспекторов, "вскрывших" канал нелегальной продажи рыбы

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