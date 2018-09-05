05 Сентября 2018
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политика Свердловская область

Куйвашев записал видеообращение к избирателям перед выборами в гордуму Екатеринбурга

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев опубликовал своё видеообращение к жителям Екатеринбурга в Instagram. Глава приурочил это к предстоящим выборам в гордуму Екатеринбурга, которые пройдут 9 сентября, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"9 сентября мы вместе, вы и я, выберем новый состав Екатеринбургской городской думы. Это очень важный день, поэтому обращаюсь к вам лично. От того, какую политическую силу мы выберем, зависит очень многое", - заявил он.

По его словам, чтобы город динамично развивался, чтобы его власть была эффективной и легитимной, всем нужно быть ответственными и сходить на избирательный участок.

"Потратьте час своего времени. Приходите с семьей. Проголосуйте и призовите к этому своих друзей и близких. Это день, когда ответственность за будущее Екатеринбурга лежит на каждом из нас", - сообщается в видео.

9 сентября — выборы в городскую думу нашего любимого Екатеринбурга. Чтобы город динамично развивался, чтобы его власть была эффективной и легитимной, всем нам нужно быть ответственными и сходить на избирательный участок. Потратьте час своего времени. Приходите с семьей. Проголосуйте и призовите к этому своих друзей и близких. Это день, когда ответственность за будущее Екатеринбурга лежит на каждом из нас.

Публикация от Евгений Куйвашев (@evgenykuyvashev)

Напомним, что выборы пройдут 9 сентября. С 29 августа по 8 сентября все участки принимают желающих проголосовать досрочно.


Теги: Евгений Куйвашев, 9 сентября, выборы, городская дума



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Куйвашев записал видеообращение к избирателям перед выборами в гордуму Екатеринбурга

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