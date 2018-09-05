Суд встал на сторону челябинского миндортранса в споре с ФАС по закупке на ремонт дорог

Арбитражный суд Москвы признал незаконными решения и предписания ФАС России о необоснованном укрупнении лота на закупке миндортранса Челябинской области по содержанию региональных автодорог, передает корреспондент Накануне.RU.

Речь идет об аукционе на содержание 8,7 тыс. км дорог на территории региона на сумму свыше 15 млрд рублей. Контракт был заключен с АО "Южуралмост" до 2021 года. ФАС считает, что укрупнение лота было необоснованным, что привело к ограничению доступа к участию в закупке других организаций.

Суд встал на сторону миндортранса, признав незаконными решения и предписания ФАС России.

В пресс-службе губернатора Челябинской области Накануне.RU сообщили, что удовлетворены принятым решением. В свою очередь ФАС намерена обжаловать решение суда.

Как ранее сообщало Накануне.RU, ФАС России возбудила дело о сговоре на торгах при проведении "дорожных" аукционов в отношении губернатора Бориса Дубровского, регионального миндортранса и АО "Южуралмост". В правительстве Челябинской области считают претензии антимонопольной службы необоснованными и намерены отстаивать свою правоту в предусмотренном законодательством порядке.

В антимонопольной службе подчеркнули, что результаты сегодняшнего заседания не повлияют на рассмотрение дела.