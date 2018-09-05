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происшествия Тюменская область

Спикер думы Тюмени, оштрафованный за ДТП с двумя погибшими, высказался об аварии

Спикер думы Тюмени Дмитрий Еремеев, оштрафованный на 160 тыс. руб. за аварию, в которой погибли два человека, впервые прокомментировал трагедию, передает корреспондент Накануне.RU.

Он рассказал, что ночь трагедии была глухой, а у машины погибших горела лишь одна фара, что и помешало ему оценить ее местоположение, сообщает RT. Еремеев отметил, что его это ничуть не оправдывает, однако добавил, что преступление относится к средним по тяжести. В случае, если человек загладил вину, возможно прекратить дело. Также стало известно, что местное отделение "Единой России" приостановило членство Еремеева в своих рядах, сообщает "Интерфакс".

Напомним, 24 июня в 23.58 на 178 км трассы Тюмень – Курган столкнулись принадлежавший такси "Максим" "Тойота авенсис" и "Тойота Лэнд Крузер". "Авенсис" загорелся, для тушения привлекались восемь спасателей и три пожарных машины. "Лэнд крузер", управлял которым Еремеев, выехал на "встречку". Там он столкнулся с "Авенсисом", в нем погибли два человека. Спикера оштрафовали на 160 тыс. руб., ранее он компенсировал потерпевшим ущерб. Прокуратура обжалует вердикт. Эксперты уверены, что такая мера наказания для политика говорит о расслоении общества.


Теги: Дмитрий Еремеев, прокуратура Тюменской области, авария, трасса Тюмень - Курган



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Спикер думы Тюмени, оштрафованный за ДТП с двумя погибшими, высказался об аварии

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