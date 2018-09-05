В Екатеринбурге пройдет "Кросс нации-2018": будут перекрывать дороги

В Екатеринбурге 15 сентября пройдет масштабное спортивное событие "Кросс нации-2018". Предполагается, что в мероприятии примут участие около 45 тыс. человек, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии города.

В этом году традиционный забег будет посвящен поддержке заявки Екатеринбурга на проведение выставки "ЭКСПО-2025". Спортсменам предстоит преодолеть дистанцию в 2025 метров. Старт и финиш соревнований организуют на площади Кирова, а сама трасса пройдет по проспекту Ленина от улицы Мира до Восточной.

Церемония открытия "Кросса нации" состоится в 11.30. В связи с этим 15 сентября будет перекрыто движение всех видов транспорта в центре города.

С 9.30 до 14.30 закроют движение по улице Мира от Малышева до Первомайской, а с 10.45 до 14.30 - по проспекту Ленина от улицы Восточной до Мира.

Кроме того, в день забега также запретят стоянку автомобилей на улице Мира от Малышева до Первомайской с 00.00 до 14.30.

Однако ограничения жителей Екатеринбурга ждут и 29 сентября, когда в городе пройдет комбинированная эстафета "Вечерний Екатеринбург".

В этот день также закроют движение для всего транспорта по улицам, где проложен маршрут эстафеты:

с 10.00 до 11.40 по проспекту Ленина, от улицы 8 Марта до Мамина-Сибиряка, а также по 8 Марта от Малышева до проспекта Ленина;

с 10.00 до 13.00 по улице 8 Марта от проспекта Ленина до Бориса Ельцина, а также по Бориса Ельцина, от 8 Марта до Челюскинцев.

Отмечается, что с 8.00 до 13.00 по маршруту эстафеты будет запрещена стоянка на ближних улицах.