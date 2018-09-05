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В Сургуте изъяли дневники с серпом и молотом на гербе России

В течение двух недель издательство, напечатавшее дневники для первоклассников Сургута с ошибкой в гербе, выпустит новый тираж. Об этом сообщил глава города Вадим Шувалов, передает корреспондент Накануне.RU.

В дневниках, напомним, на изображении герба России двуглавый орел держит вместо скипетра и державы серп и молот - символы Советского Союза. По словам Шувалова, ошибку допустил издатель.

"Ошибка была выявлена только при выдаче. Сейчас все дневники изъяты, виновные наказаны. Новый тираж с корректной информацией выйдет в течение двух недель", - сообщил глава.

Дневник был выпущен в рамках проекта "Дневник сургутского первоклассника".


Теги: дневники с гербом, Вадим Шувалов, символы СССР



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В Сургуте изъяли дневники с серпом и молотом на гербе России

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Ранее 04.09.2018 08:54 Мск Первоклассники Сургута получили дневники с символами СССР

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