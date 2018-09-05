05 Сентября 2018
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образование Свердловская область

Куйвашев вручил премии лучшим школьникам Свердловской области - по 30 тысяч рублей

Губернатор Евгений Куйвашев вручил премии 50 лучшим школьникам Свердловской области.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики главы региона, наград удостоены победители конкурсов технической и инженерно-биологической направленности, спортивных соревнований и турниров, состязаний туристско-краеведческой направленности, Всероссийской олимпиады школьников и других масштабных и значимых состязаний. В ходе торжественной церемонии им были вручены медали и дипломы, а родителей и педагогов талантливых учеников наградили благодарственными письмами. Размер премии составляет 30 тыс. руб.

Евгений Куйвашев, выступление(2018)|Фото: ДИП губернатора Свердловской области

"Для вас мы запустили программу "Уральская инженерная школа", создали центр "Золотое сечение". Готовим к открытию детские технопарки "Кванториум" и новые интересные проекты. Мы даем вам стартовую площадку, а ваша задача - использовать этот потенциал на все 100 процентов, чтобы добиться ярких побед в карьере и в жизни, приумножить славу родного города, региона и всей России", - сказал Евгений Куйвашев.

В этом году престижной награды удостоены представители 17 муниципалитетов Среднего Урала. Церемония награждения была приурочена к важной дате - 100-летию системы дополнительного образования.

Премия губернатора Свердловской области лучшим учащимся образовательных учреждений региона была учреждена еще в 1997 году. За два десятилетия ее лауреатами стали 940 школьников.


Теги: Куйвашев, школьники, премии



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Куйвашев вручил премии лучшим школьникам Свердловской области - по 30 тысяч рублей

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