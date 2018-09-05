Онищенко намерен участвовать в выборах президента Украины

Бизнесмен Александр Онищенко намерен принять участие в президента Украины в 2019 г. Как передаёт Infox, в настоящее время потенциальный кандидат находится в Германии и обвиняет в коррупции действующего главу государства Петра Порошенко. В частности Онищенко написал посвящённую этому книгу, которую высоко оценил другой украинский политик – Михаил Саакашвили.

При этом на родине Александру Онищенко грозит обвинение в организации мошеннической схемы по добыче и продаже природного газа. Сам он считает уголовное дело сфабрикованным, тогда как политические решения в Киеве принимаются в угоду принимаются только для удовлетворения интересов небольшого круга людей, близких к президенту.

В этой связи Онищенко высказался о готовности пойти на президентские выборы, чтобы за один срок навести в стране порядок.

Одним из пунктов предвыборной программы проживающего в Германии бизнесмена значится намерение заставить олигархов уплачивать 50% прибыли государству на инфраструктуру и социальные проекты.

Напомним, в апреле беглый предприниматель Онищенко обнародовал аудиозапись, свидетельствующую о закрытии уголовного дела против экс-министра экологии Николая Злочевского в обмен на переход бизнеса под контроль Порошенко.