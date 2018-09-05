Мэй: Подозреваемые по "делу Скрипалей" являются офицерами ГРУ

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что двое россиян, подозреваемых по "делу Скрипалей", явлются офицерами ГРУ. Об этом передает РИА Новости.

Западные СМИ уже сообщали, что Великобритания подозревает в попытке убийства бывших или нынешних сотрудников ГРУ.

Сегодня Королевская прокурорская служба Великобритании назвала имена двух россиян, подозреваемых в отравлении семьи Скрипалей. Сообщается, что это некие Александр П. и Руслан Б.

Напомним, ранее утверждалось, что британская полиция нашла двух виновных в отравлении Скрипалей: подозреваемые якобы покинули страну в течение суток после совершения покушения и сейчас находятся в России.