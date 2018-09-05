Восстановить и установить в городе. Жители Кусы решили судьбу памятника Сталину, найденного на дне пруда

Жители Кусы проголосовали за восстановление памятника Сталину, который был поднят со дна пруда, и его установку в городе. Теперь общественники намерены найти недостающие фрагменты и восстановить монумент, передает корреспондент Накануне.RU.

Активисты движения "Суть времени" провели опрос жителей Кусы по вопросу дальнейшей судьбы памятника Сталина, в котором приняли участие 1 тыс. 721 человек. За восстановление монумента и его установку в городе проголосовали 1 тыс. 239 респондентов, 466 предложили передать его в музей в том виде, в котором он был найден, и только 16 человек захотели выбросить Сталина обратно в пруд.

Теперь общественники намерены найти недостающие фрагменты – в ходе опроса жители города подсказали, где они могут находиться.

"Нам местные жители подсказали, где может находиться правая рука. Мы планируем в этом месте поискать ее. По фрагменту тазобедренного сустава тоже есть наметки, где он может находиться, но там нужно либо нырять под воду, либо еще спускать пруд. Дайверы говорят, что вода достаточно грязная и будет сложно под водой что-то разглядеть и найти. Нужно дождаться, когда вода будет почище. Либо необходимо дождаться, когда начнут ремонтировать плотину, и могут понизить уровень воды еще, возможно тогда этот фрагмент обнажится. В наших планах прежде всего найти недостающие фрагменты, а там уже будем восстанавливать", - рассказал Накануне.RU активист движения "Суть времени" Станислав Стафеев.

Как ранее сообщало Накануне.RU, в Кусе 4 августа со дна городского пруда достали фрагменты памятника Иосифу Сталину, пролежавшие в воде около 60 лет. Перед капитальным ремонтом плотины из городского пруда была спущена вода, на дне водоема стали видны фрагменты памятника Сталину. Их обнаружил фотограф Андрей Парфенов, который опубликовал фотографию в социальной сети. Изображение увидели активисты движения "Суть времени" и решили извлечь вождя и восстановить.

Общественники намерены найти недостающие части, реставрировать монумент и установить на центральной улице города, но у властей Кусы другие планы – они хотят выставить разрушенный памятник в музее.

Свои планы в конце августа озвучило и общественное движение "Гражданский патруль". Они предложили вернуть монумент на дно пруда и сделать площадку для подводного плавания, и даже направили соответствующее обращение в администрацию Кусы.

Станислав Стахеев считает, что такая инициатива является "глумлением над монументом".

"Полный бред сравнивать кусинский пруд с водоемами на экваторе, где существуют подобные галереи. У нас холодная и грязная вода, кто сюда пойдет нырять. Они же таким способом вступают в противоречие не только с движением "Суть времени", но и с местными органами власти, которые совершенно не планировали выбрасывать обратно в воду эти фрагменты, а хотели бы передать в местный музей", - отметил он.