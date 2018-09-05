В Минкультуры опровергли отказ в выдаче прокатного удостоверения фильму "Похищенные сокровища Европы"

В Минкультуры опровергли отказ в выдаче прокатного удостоверения историческому документальному фильму "Похищенные сокровища Европы" режиссера Клаудио Поли, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

Ситуацию прокомментировала директор департамента кинематографии Минкультуры России Ольга Любимова. По ее словам, после того, как были поданы документы на фильм, сотрудники департамента обратили внимание авторов на то, что в картине присутствует свастика.

Согласно российскому законодательству, пропаганда или публичное демонстрирование нацистской символики в картине запрещено, о чем предупредили прокатчика. В департаменте пояснили, что в этой связи потребуется дополнительная экспертиза картины: "придется или замазывать свастику или убирать кадры, где она присутствует".

"Поэтому никакого отказа в получении прокатного удостоверения не было, мы просто попросили время для дополнительной экспертизы. Мы получили соответствующее экспертное мнение юристов Нормативно-правового департамента Минкультуры России, сверились с законом, с постановлением Правительства РФ и приняли решение, что мы можем выдать прокатное удостоверение", - прокомментировала Любимова.

Как она пояснила, если представитель "Невафильма" сегодня придет в департамент кинематографии, то он получит прокатное удостоверение на этот фильм. "Поэтому причины таких высказываний, негодований, грустной иронии по поводу действий Министерства культуры для меня остаются абсолютной загадкой", - добавила чиновница.

Как сообщало Накануне.RU, ранее кинопрокатная компания CinemaEmotion в соцсетях заявила, что Минкультуры отказало в выдаче прокатного удостоверения этому фильму.