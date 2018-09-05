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В Екатеринбурге закроют пешеходный мост по Карла Маркса из-за реконструкции набережной Исети

С 6 сентября в Екатеринбурге будет закрыт пешеходный мост через реку Исеть по улице Карла Маркса. Такие ограничения входят в план реконструкции набережной Исети на участке от Малышева до Куйбышева, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии города.

На пешеходном мосту появится новое покрытие разного типа – деревянное и стальное. Также там заменят ограждение и установят освещение. Жителей города предупреждают, что этот участок набережной в настоящее время является строительной площадкой, и нахождение на этой территории запрещено законом.

Отметим, что реконструкция правого берега набережной Исети началась 30 августа. Здесь выполняют укрепление берега, расширяют дорожки, меняют плитку, а также вырубают деревья. Планируется, что на набережной появятся новые газоны, лавочки и другие малые архитектурные формы. В этом году должно быть выполнено две трети работ, а окончательный срок всего проекта реконструкции – 1 октября 2019 года.


Теги: мост, ограничение, набережная Исеть, реконструкция



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В Екатеринбурге закроют пешеходный мост по Карла Маркса из-за реконструкции набережной Исети

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