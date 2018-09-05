ВКС РФ нанесли удары по объектам террористов в Идлибе

Четыре самолета российской авиагруппы с авиабазы Хмеймим 4 сентября нанесли удары высокоточными боеприпасами по объектам террористической группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ) в сирийской провинции Идлиб.

Об этом сообщил Накануне.RU официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Два истребителя-бомбардировщика Су-34 уничтожили цех, в котором боевиками осуществлялась сборка ударных БПЛА и склад со взрывчатыми веществами, которыми начинялись СВУ для беспилотников.

Также истребителем Су-35С уничтожен склад, в котором хранились переносные зенитно-ракетные комплексы (ПЗРК) террористов.

Отмечается, что все удары российской авиации наносились "исключительно по выявленным и подтвержденным по нескольким каналам объектам террористических группировок".

Склады боевиков находились вдали от населенных пунктов.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп призвал правительственные войска арабской республики, а также Иран и Россию, отказаться от силового освобождения провинции Идлиб. Как сообщало Накануне.RU он отметил, что это будет "огромная гуманитарная ошибка", поскольку может привести к гибели "сотни тысяч людей".

Однако позже Вашингтон заявил, что считает необходимой антитеррористическую борьбу на севере Сирии. Таким образом госсекретарь США Майк Помпео прокомментировал заявления Москвы по поводу присутствии террористов в провинции Идлиб.