В думе Тюменской области подняли вопрос о распространении субкультуры АУЕ

На заседании комитета тюменской областной думы депутаты подняли вопрос о распространении в городах области символики АУЕ - "воровской" субкультуры, популярной среди молодежи. Представители главка отметили, что ведут мониторинг ситуации, передает корреспондент Накануне.RU.

Вопрос о распространении среди молодежи "арестантского уклада" задали депутаты.

"Мы знаем об этом, но по крайней мере каких-то кричащих моментов по Тюменской области сегодня нет, но работа по этой проблеме проводится", - ответил замначальника полиции по охране общественного порядка УМВД России по Тюменской области Сергей Рыбаков.