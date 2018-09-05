Мигрант, обвиняемый в расстреле полицейского в московском метро, арестован на два месяца

42-летний мигрант, обвиняемый в посягательстве на жизнь полицейского в московском метро, взят под стражу. У него дома проведен обыск.

Напомним, поздно вечером 2 сентября в подсобном помещении на станции Курская столичного метрополитена было найдено тело сотрудника полиции с огнестрельным ранением головы. Установлено, что перед этим страж порядка остановил мужчину для проверки документов. Вскоре подозреваемый был задержан, ему предъявлено обвинение.

Как сообщили Накануне.RU в ГСУ СКР по Москве, в рамках уголовного дела по месту жительства обвиняемого проведен обыск, изъята футболка со следами, схожими с кровью. Теперь в ходе экспертизы будет установлена групповая принадлежность крови.

Также суд удовлетворил ходатайство следствия о заключении мужчины под стражу сроком на два месяца. С ним уже проведены опознание, очные ставки и другие следственные действия.

Как добавили в ведомстве, в Главное управление по вопросам миграции МВД России следователями направлено поручение о проверке законности получения обвиняемым гражданства и паспорта гражданина РФ. Расследование продолжается.