Замахнулись на стерильный нейтрино: в России представили нацпроект "Наука"

Президиум совета при президенте по стратегическому развитию одобрил паспорт национального проекта "Наука", реализация которого должна обеспечить вхождение России в пятерку ведущих научно-технологических держав мира к 2024 г. Окончательно нацпроект будет утвержден в октябре, тогда же станут известны объемы финансирования. Пока академики РАН, с которыми обсудили планы по развитию науки, согласились не со всеми положениями стратегического документа, передает корреспондент Накануне.RU.

Наука впервые получила статус национального проекта, отметил министр науки и высшего образования Михаил Котюков на брифинге после заседания совета. Он перечислил ориентиры работы на предстоящие шесть лет.

"Мы должны обеспечить вхождение России в пятерку ведущих научно-технологических держав мира по приоритетным направлениям научно-технологического развития. Мы должны обеспечить комфортные условия для работы в России ведущих российских и мировых ученых, а также развитие молодых перспективных исследователей. И валовые затраты российской экономики на исследования и разработки должны серьезным образом увеличиваться. Как указано в паспорте национального проекта – примерно в два раза за ближайшие шесть лет", – сказал Котюков на заседании президиума совета в понедельник.

Министр добавил, что это потребует серьезной кооперации научных организаций, университетов и промышленных предприятий.

Национальный проект "Наука" состоит из трех федеральных проектов:

Развитие научной и научно-производственной кооперации. Здесь сформулированы две задачи: создание 15 научно-образовательных центров (НОЦ), налаживание их связей с промышленными предприятиями, и центров мирового уровня; Развитие передовой инфраструктуры для проведения исследований и разработок. Здесь сгруппированы задачи по обновлению не менее 50% приборной базы и по развитию научной инфраструктуры; Развитие кадрового потенциала в сфере исследований и разработок.

Новые разработки должны становиться "конкретными технологиями, продукцией, услугами", заявил председатель Правительства Дмитрий Медведев на заседании совета при президенте по стратегическому развитию.

"За шесть лет необходимо создать новые установки класса "мегасайенс". Нужно подключиться к исследованиям Мирового океана. Необходимо подключить к исследованию Арктики и Антарктики специальные научно-исследовательские суда неограниченного района плавания. Во-вторых, нужно создать сеть научных центров, которые будут тесно связаны с университетами. В-третьих, продолжим работу по кооперации научных разработок с реальным сектором экономики. Спрос на продукты и услуги, которые возникают в так называемой умной среде, у нас растет. А новые технологии открывают для бизнеса самые широкие перспективы", – сказал Медведев.

Представители Миннауки обсудили нацпроект с академиками Российской академии наук (РАН). Заместитель министра науки Григорий Трубников на встрече с академиками подчеркнул, что основная часть финансирования нацпроекта пойдет на обновление приборной базы и создание установок "мегасайнс". По его словам, ученым необходимо удвоить число публикаций в ведущих журналах и число патентных заявок.

Одного из академиков – гендиректора Всероссийского научно-исследовательского института авиационных материалов (ВИАМ) – Евгения Каблова возмутило, что в нацпроекте не упоминаются государственные научные центры (ГНЦ), в которых свыше 50 тыс. исследователей трудятся над важнейшими разработками.

"Мы надеялись, что восстановим ту связь, которая была в Советском Союзе между академическими институтами, государственными научными центрами, вузами и реальным сектором экономики. Фактически данный документ направлен на финансирование фундаментальных исследований и образовательной деятельности. То есть на те организации, которые находятся в области управления Министерства науки и высшего образования. Будет серьезная недоработка, если мы не установим и не предусмотрим участие в работе ГНЦ. Их всего 42. Они выстояли с 1992 г. Этим проектам фактически ставится крест на участие ГНЦ на участии в реализации важнейших работ. От этого пострадает наша наука и те инновационные проекты, которые мы успешно выполняем", – заявил Каблов на вчерашнем заседании в РАН.

По его словам, ГНЦ перевыполняют план по количеству патентов, указанному в паспорте нацпроекта, в 5-6 раз. Академик подчеркнул, что государственные научные центры отчитываются перед президентом.

Григорий Трубников с ним не согласился: в нацпроекте ГНЦ названы одними из самых активных участников проекта. Кроме того, на их базе могут быть основаны НОЦ.

Глава РАН Александр Сергеев добавил, что ГНЦ находятся под эгидой промышленности. К 2024 г. их бюджетное финансирование должно составить 12-14 млрд руб., а внебюджетное – в шесть раз больше – 75 млрд руб.

Встревожило академиков и заявление о том, что Миннауки стремится довести долю молодых ученых до 56%. По словам одного из ученых, исследователей с 28 до 40 лет меньше, чем исследователей с 40 до 65 лет.

"Единственный вариант – раньше, лет в 50, уволить всех. Или есть другие варианты? Эта ситуация напрягает коллектив", –задал вопрос участник заседания.

"Единственным критерием, который оценен в академической среде – критерий эффективности, способности участвовать в создании новых знаний, новых научных продуктов", – ответила замминистра науки Марина Боровская.

Отметим, что окончательно национальный проект "Наука" утвердят в октябре. Пока известно, что документ предполагает пять масштабных научных экспериментов. Замминистра науки Алексей Медведев рассказал об одном из них на сегодняшнем совещании в Томском государственном университете.

"В ходе проекта предполагается провести пять масштабных мировых экспериментов уровня Нобеля. У нас идет дискуссия с РАН, и пока назван только один: проведение в Баксанской нейтринной обсерватории эксперимента, связанного с поиском стерильного нейтрино", – приводит слова Медведева "Интерфакс-Сибирь".

Стерильный нейтрино – теоритически существующая субатомная частица, которая, как предполагают ученые, является частью темной материи.