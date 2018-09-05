У нижневартовского долгостроя из программы "Сотрудничество" вновь проблемы

В части здравоохранения за первое полугодие по программе "Сотрудничество" выполнено всего 10% от намеченного плана. Как передает корреспондент Накануне.RU, такие, мягко говоря, невысокие результаты удручили тюменских депутатов - членов комитета думы области по социальной политике.

"Это мизерный показатель. В чем причина?" - поинтересовался парламентарий Глеб Трубин.

Директор областного департамента финансов Татьяна Крупина откровенно призналась, что проблемы действительно есть.

"Что касается кассовых расходов, то это оплата фактически выполненных работ, а если говорить о крупных объектах, то приходится констатировать срыв графика по строительству больницы в Нижневартовске", - пояснила она и уточнила, что отчетный период возведения долгостроя составляет 27% от намеченного плана.

"Строят долгие годы эту бедную и несчастную больницу в Нижневартовске, а причину нам говорят одну - невыполнение своих обязательств подрядными организациями... Тема здравоохранения в программе "Сотрудничество" одна из самых острых. Из года в год мы видим, как чиновники делают все, чтобы больница не была построена, а люди были несчастны", - ответил на это народный избранник.

Отметим, что возведение больницы в Нижневартовске на 1100 коек началась еще 10 лет назад, а за годы её стоимость выросла с 4 до 9 млрд руб. За это время успело смениться несколько подрядчиков.