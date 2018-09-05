Издателей попросили не доводить до абсурда требования закона о возрастной маркировке книг

Глава Роспечати Михаил Сеславинский призвал не доводить до абсурда требования закона о возрастной маркировке книг. Об этом он заявил на открытии Московской международной книжной выставки-ярмарки, передает МИА "Россия сегодня".

"Стремление выполнять закон всегда хорошо, но я хочу обратиться к издателям, которые ставят маркировку — не будем доводить требования закона до абсурда", - сказал он.

По его словам, ведомство совместно с Роспотребнадзором "для понимания" направит специальное информационное письмо по этому вопросу в Гильдию издателей и Российский книжный союз.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, ранее стало известно, что 17-летняя школьница из Екатеринбургане смогла купить сборники стихов Сергея Есенина, Иосифа Бродского и Владимира Маяковского.

Все книги были помечены маркировкой "18+", хотя произведения этих поэтов включены в курс школьной программы. Ученица не смогла купить книги в трех магазинах: "Парк-Хаус", в магазинах на улицах 8 марта или Вайнера.