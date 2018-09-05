Захарова: Опубликованные в СМИ имена обвиняемых по "делу Скрипалей" ни о чем не говорят

МИД РФ прокомментировал выдвинутые Лондоном обвинения в адрес двух россиян по "делу Скрипалей", передает "Интерфакс".

Сегодня Королевская прокурорская служба Великобритании назвала имена двух россиян, подозреваемых в отравлении семьи Скрипалей. Сообщается, что это некие Александр П. и Руслан Б.

Официальный представитель ведомства Мария Захарова заявила, что опубликованные в СМИ имена и фотографии "нам ничего не говорят".

В министерстве призывали британскую сторону перейти от публичных обвинений и информационных манипуляций "к практическому взаимодействию по линии правоохранительных органов".

Напомним, ранее утверждалось, что британская полиция нашла двух виновных в отравлении Скрипалей: подозреваемые якобы покинули страну в течение суток после совершения покушения и сейчас находятся в России. Также сообщалось, что Великобритания подозревает в попытке убийства бывших или нынешних сотрудников ГРУ.