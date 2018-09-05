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политика В России

Минфин в сентябре обновит рекорд по закупке валюты

Минфин с 7 сентября по 4 октября 2018 г. направит на закупку валюты 426,9 млрд руб., сумма превышает рекорд, установленный в августе, на 11%. 

Дополнительные нефтегазовые доходы в сентябре могут составить 391,4 млрд руб., передает корреспондент Накануне.RU со ссылкой на сообщение ведомства. В августе суммарное отклонение полученных доходов от ожидаемого составило 35 млрд руб. 

"С учетом принятого Банком России решения не осуществлять покупку иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила, конвертация указанных средств до конца сентября 2018 г. будет проводиться путем покупки иностранной валюты Федеральным казначейством у Банка России без совершения Банком России эквивалентных покупок иностранной валюты на внутреннем валютном рынке", - говорится в сообщении Минфина. 

Банк России будет принимать решение о возобновлении покупки иностранной валюты на открытом рынке с учетом фактической обстановки на финансовых рынках, которая будет наблюдаться в течение сентября 2018 года.

 


Теги: Министерство финансов, покупка валюты



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Минфин в сентябре обновит рекорд по закупке валюты

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