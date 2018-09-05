ФК "Урал" узнал расписание матчей в чемпионате России до конца 2018 года

Российская Премьер-лига опубликовала календарь матчей с 7-го по 17-й туры - то есть до конца 2018 года. Свое расписание узнал и екатеринбургский "Урал".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе уральского клуба, ближайшую домашнюю встречу РПЛ - матч против "Ростова" на "Екатеринбург Арене" - команда проведет в понедельник, 17 сентября. Что касается остальных домашних матчей "Урала" в 2018 году, то все они пройдут по субботам. Последняя игра года состоится 9 декабря в Москве против "Динамо".

Время начала матчей указано уральское.

Как добавили в пресс-службе, также в этот период "Урал" проведет как минимум один матч Кубка России: в 1/16 финала в Нижнекамске встретится с местным "Нефтехимиком". С большой долей вероятности эта игра состоится в среду, 26 сентября.

Напомним, недавно "Урал" заключил контракт с экс-нападающим сборной России Павлом Погребняком. Однако из-за травмы форвард сможет выйти на поле не раньше октября.