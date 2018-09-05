В Златоусте проводится проверка по факту смерти младенца

В Златоусте вчера вечером в одном из частных домов обнаружили тело младенца. Проводится доследственная проверка, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

Тело месячного мальчика без признаков жизни обнаружила мать. Видимых признаков насильственной смерти нет.

"В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Проводится судебно-медицинское исследование по установлению причины смерти младенца. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - рассказали в СК.