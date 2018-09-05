В Сургуте водитель "КамАЗа", насмерть сбивший ребенка, отделался "условкой"

В Сургуте наказан водитель КамАЗа, сбивший насмерть школьника, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного управления СКР.

Сургутянин полностью признал вину. Он получил два года условно и двухлетний запрет управлять транспортом.

Напомним, трагедия произошла 6 февраля около 7.30 возле дома №5 по улице Энергетиков в Сургуте. Ребенок шел в школу, когда его сбил грузовик. Мальчик погиб на месте. Депутаты гордумы дали семье матпомощь в 200 тыс. руб.