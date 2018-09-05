Супруга Медведева спела и сплясала на концерте Верки Сердючки

Супруга премьер-министра РФ Дмитрия Медведева оказалась фанаткой украинского артиста Андрея Данилко, известного под псевдонимом Верка Сердючка.

Светлана Медведева посетила концерт эпатажной звезды в Сочи, где танцевала и пела под известные хиты.

В Сети появились видео, на котором жена российского политика стоит в первых рядах у сцены.

Светлана Владимировна Медведева была замечена в первых рядах танцпола на афтепати Новой волны. pic.twitter.com/12BqCpsmv5 — London Spy (@_BigTool4U) 5 сентября 2018 г.

Вечеринка, которую посетила Медведева, была закрытой, ею завершился первый день конкурса молодых исполнителей "Новая волна", пишут "Дни.ру".

Супруга премьера "из-за хлебосольного стола к сцене прошла на второй песне. Она оказалась знатоком и поклонницей таланта Верки, подпевала всем ее хитам - от "Горилки" до "Хорошо", отмечает издание.

Знаменитости, также присутствовавшие на концерте, "жались к ней поплотнее, надеясь мелькнуть в СМИ в компании со Светланой Владимировной".

Ранее в Instagram Сергея Лазарева появилось видео задорных плясок цвета отечественного шоу-биза, сообщало Накануне.ТV. "Нас с Каролиной (Ани Лорак – прим. ред.) Верка Сердючка и ее мама вытащили на сцену и мы оторвались по полной! Прошу заметить (!!!!!), что мы Абсолютно трезвы ( тем более, что на нас смотрит из первого ряда Светлана Владимировна Медведева)", - написал певец.

Стоит напомнить, что станцевать на публичных мероприятиях не прочь и сам Дмитрий Медведев. В 2011 году на сайте YouTube появился видеоролик продолжительностью менее минуты, где он, вместе с Гариком Мартиросяном и еще несколькими людьми, танцуют под песню "Американ бой" популярной в 1990-х годах группы "Комбинация".

В этот же день занимавший в то время пост президента Медведев объяснил в Twitter, что он танцевал на встрече выпускников.