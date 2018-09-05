Суд над экс-начальником УФСИН Зауралья по делу о взятках продолжится 14 сентября

В Кургане начался суд над экс-начальником УФСИН Зауралья Ильгизом Ильясовым.

Как ранее сообщало Накануне.RU, следствие считает, что Ильясов получил взятки за ряд незаконных действий от руководителей коммерческих компаний, которые занимались строительством жилого многоквартирного дома для сотрудников уголовно-исполнительной системы Зауралья в селе Иковка Кетовского района Курганской области, а также других учреждений службы. В конце июня этого года 38-летний бизнесмен, который якобы был подельником Ильясова, дал показания против него.

Следствию удалось собрать достаточную доказательственную базу, в связи с чем уголовное дело в более чем 50 томах с утвержденным обвинительным заключением было направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ильясову на сегодняшнем заседании суда огласили обвинение, вину бывший начальник УФСИН не признал.

"Для возможности исследования доказательств по делу судебное заседание отложено на 14 сентября", - рассказали в пресс-службе суда.