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Московский Роспотребнадзор оштрафовал работодателя и поставщика питания рабочих, массово отравившихся на стройке "Москва-Сити"

Роспотребнадзор в Москве оштрафовал на сумму свыше 1 млн рублей поставщика питания в столовую, а также работодателя рабочих, ранее отравившихся на обеде, сообщили Накануне.RU в пресс-службе управления ведомства.

Пострадавшие строители работают в ООО "ИМПУЛЬС", ООО "БОЭС Констракшен" на строительных площадках ММДЦ "Москва-Сити". Завтраки, обеды и ужины для них были организованы непосредственно в столовых раздаточных на строительных площадках. При этом санитарно-техническое состояние этих столовых было крайне неудовлетворительное

Поставщик еды - ООО "МирАш" – изготавливал продукцию для питания рабочих в помещениях с нарушенными технологическими процессами.

"Согласно экспертному заключению аккредитованной организации ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве", по результатам лабораторных исследований в пробах полуфабрикатов крупнокусковых охлажденных окорочок "Особый" и крылышко производителя АО "Птицефабрика "Северная", пельменях "Малютка" производителя ООО "Гурман" обнаружены патогенные микроорганизмы – сальмонеллы. В смывах, отобранных с одежды, рук персонала, чистой посуды, оборудования и инвентаря, обнаружены стафилококк и бактерии группы кишечной палочки", - говорится в сообщении.

В настоящее время все заболевшие строители выписаны из больницы. Решением районных судов приостановлена деятельность общежития по адресу: Мукомольный проезд, д.6 (на 20 суток) столовой раздаточной (на 90 суток) и производства ООО "МирАШ" (на 80 суток).

"Кроме того, в отношении юридических и должностных лиц за выявленные нарушения санитарного законодательства вынесено 16 постановлений о наложении административных наказаний в виде штрафов на общую сумму 1 млн. 292 тысячи рублей", - говорится в сообщении ведомства. Вся информация о массовом отравлении рабочих направлена в следственные органы для возбуждения уголовного дела.

 


Теги: Роспотребнадзор, отравление, рабочие, Москва-сити



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Московский Роспотребнадзор оштрафовал работодателя и поставщика питания рабочих, массово отравившихся на стройке "Москва-Сити"

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