"Совсем стыд потеряли": Константинополь разрешил священникам второй брак

Священникам поместной церкви Константинополя Синод разрешил повторный брак, что является прямым нарушением канонов, рассказал на своей странице в соцсети экс-глава Синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви и общества протоиерей Всеволод Чаплин. При этом в документе Синода есть оговорка, что второй брак возможен и в тех случаях, когда жена умерла, и в тех случаях, когда она ушла.

"Это не просто нарушение канонов, это отрицание и переписывание канонической нормы, а по решению одного из поместных соборов, любой, кто изменяет эти нормы, подлежит анафеме, то есть отлучению от церкви. Возникает вопрос, может ли Константинопольский патриархат оставаться каноническим или его больше не существует как церковной структуры? Этот вопрос стоит поставить, тема достойна православного суда", – заявил Чаплин в беседе с Накануне.RU.

Разговоры о том, чтобы принять подобное решение, шли в Константинополе давно, но в 2016 году на Критском соборе все Православные церкви выступили против. Известно, что в частных случаях принимаются решения отступить от канона, есть священники и в РПЦ, которые служат, будучи во втором браке, но все это исключения из правил, проявление милосердия, говорит эксперт. Другое дело – переписывание канонов на официальном уровне, по мнению представителей РПЦ, это просто недопустимо.

"Брак священника должен быть единственным, да и вообще в Евангелии сказано, что брак должен быть единственным, за очень небольшими исключениями. Кто разводится с женой, дает ей повод прелюбодействовать, кто женится на разведенной – прелюбодействует сам", – поясняет православные каноны протоиерей Всеволод Чаплин.

Напомним, что также на Архиерейском соборе Константинопольской Церкви, где Вселенский патриарх Варфоломей выступил с историческим заявлением по бракам, была произнесена речь о намерении предоставить автокефалию Украине, предложение не встретило отторжения, и потому некоторые эксперты полагают, что для предоставления Томоса Киеву нет никаких процедурных препятствий. Лишь Сербский патриарх Ириней высказался за то, что вмешиваться в украинские церковные вопросы не стоит, ведь Русская Церковь имеет каноническое и историческое право на церковную организацию на Украине.

Но, видимо, каноны Константинополь уже не интересуют, следующий вопрос на повестке – это снятие анафемы с нынешнего главы Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарета. Напомним, Филарета отлучили от церкви московские церковные власти еще 20 лет назад за то, что он создал Киевский патриархат. Окончательное решение по Украине и Филарету будет принято Синодом в октябре.

Синакс в Стамбуле стал на редкость скандальным, Варфоломей позволил себе сказать, что перемещение Киевской митрополии в 14 столетии в Москву было осуществлено без канонического разрешения "Материнской Церкви", а потому зависимость Киева от Константинополя была непрерывной.

Всеволод Чаплин считает, что если в "канонических" церквях Украины будут говорить, что "Россия – это враг" – а именно к этому приведет дарование автокефалии – это приведет к религиозной вражде внутри православия. При этом непонятно, почему официальные представители РПЦ пока молчат и никак не реагируют ни на жесткие высказывания в сторону Москвы, ни на прямое нарушение канонов. Отдельные представители Русской Православной Церкви высказываются за то, чтобы за отступления от веры на место Варфоломея избирать нового Константинопольского патриарха и прекратить политику заискивания.