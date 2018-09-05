В Челябинске организатора массовых беспорядков на рок-фестивале "Торнадо" приговорили к 6 годам колонии

Челябинский областной суд приговорил организатора массовых беспорядках на рок-фестивале "Торнадо" Александра Гиря к 6 годам в колонии общего режима, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Челябинского облсуда.

По версии следствия, обвиняемый в соучастии с другими лицами организовал массовые беспорядки при проведении 29 августа 2010 года рок-фестиваля "Торнадо". Накануне фестиваля у любителей рок-музыки возник конфликт с Гирем и Назаряном, переросший в обоюдную драку. После этого Гирь и еще четверо соучастников в день проведения мероприятия организовали массовые беспорядки. Гостей избивали битами, металлическими прутьями, использовали травматические пистолеты. Некоторым из потерпевших был причинен различный вред здоровью.

Гирь скрывался от органов предварительного следствия и был задержан в июне 2016 года в аэропорту Шереметьево.

Суд признал Гиря виновным в организации массовых беспорядков и возбуждении ненависти по признакам принадлежности к определенной социальной группе.

"В судебном заседании Гирь вину не признал. Он утверждал, что неприязни и ненависти к фанатам рок-культуры никогда не испытывал, сам организовывал концерты с участием музыкантов различных направлений. Кроме того, настаивал на том, что не мог быть организатором нападения на посетителей фестиваля, поскольку дорожил своей репутацией и положением, на данном мероприятии являлся гостем и имел исключительно коммерческий интерес", - рассказали в пресс-службе суда.

Суд взыскал с осужденного 129 тыс. руб. в пользу потерпевших.