05 Сентября 2018
от издателя политика экономика общество образование культура происшествия экспертное мнение армия и ВПК религия портреты спорт наука и техника Книжный клуб Мнения из Сети Вехи истории Хроники Урала:...

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО

Приволжский ФО

Пермский край

Дальневосточный ФО

Приморский край

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Центральный ФО

Воронежская область

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР
от издателя политика экономика общество образование культура происшествия экспертное мнение армия и ВПК религия портреты спорт наука и техника Книжный клуб Мнения из Сети Вехи истории Хроники Урала:...

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО

Приволжский ФО

Пермский край

Дальневосточный ФО

Приморский край

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Центральный ФО

Воронежская область

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
за рубежом политика экономика происшествия наука
Фото Видео

"Серый кардинал" Екатеринбурга проиграл битву?...

Главное сейчас

Новости все материалы

Реклама от YouDo

происшествия Челябинская область

В Челябинске организатора массовых беспорядков на рок-фестивале "Торнадо" приговорили к 6 годам колонии

Челябинский областной суд приговорил организатора массовых беспорядках на рок-фестивале "Торнадо" Александра Гиря к 6 годам в колонии общего режима, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Челябинского облсуда.

По версии следствия, обвиняемый в соучастии с другими лицами организовал массовые беспорядки при проведении 29 августа 2010 года рок-фестиваля "Торнадо". Накануне фестиваля у любителей рок-музыки возник конфликт с Гирем и Назаряном, переросший в обоюдную драку. После этого Гирь и еще четверо соучастников в день проведения мероприятия организовали массовые беспорядки. Гостей избивали битами, металлическими прутьями, использовали травматические пистолеты. Некоторым из потерпевших был причинен различный вред здоровью.

Гирь скрывался от органов предварительного следствия и был задержан в июне 2016 года в аэропорту Шереметьево.

Суд признал Гиря виновным в организации массовых беспорядков и возбуждении ненависти по признакам принадлежности к определенной социальной группе.

"В судебном заседании Гирь вину не признал. Он утверждал, что неприязни и ненависти к фанатам рок-культуры никогда не испытывал, сам организовывал концерты с участием музыкантов различных направлений. Кроме того, настаивал на том, что не мог быть организатором нападения на посетителей фестиваля, поскольку дорожил своей репутацией и положением, на данном мероприятии являлся гостем и имел исключительно коммерческий интерес", - рассказали в пресс-службе суда.

Суд взыскал с осужденного 129 тыс. руб. в пользу потерпевших.


Теги: Торнадо, рок-фестиваль, драка, массовые беспорядки, суд, уголовное дело,



подписка на зен
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В Челябинске организатора массовых беспорядков на рок-фестивале "Торнадо" приговорили к 6 годам колонии

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *


Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 15.08.2018 11:46 Мск В Челябинске приговор обвиняемому в организации массовых беспорядков на рок-фестивале "Торнадо" огласят в сентябре
Ранее 06.06.2017 08:14 Мск В Челябинске стартует суд по делу одного из организаторов массовых беспорядков на рок-фестивале "Торнадо"

Экспертное мнение


Голосование

Собираетесь ли вы на выборы 9 сентября?

Результаты 242

Мнения из сети


Наши спецпроекты